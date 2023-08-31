Дмитрий Колдун и Сергей Войтенко бесплатно выступят в Самаре 10 сентября

В честь Дня города в Самаре устроят концерт на площади Куйбышева Фото: администрация Самары

Стали известны новые подробности о праздновании Дня города в Самаре. В 2023 году он выпал на воскресенье, 10 сентября. В этот день жителей и гостей областной столицы ждут различные праздничные мероприятия, выступления музыкантов и, конечно, салют. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, в следующие выходные в Самаре пройдет всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Его гостями станут музыканты из 12 городов страны. В субботу, 9 сентября 2023 года, они выступят на основных концертных площадках областной столицы, а в воскресенье, 10 сентября, - в Струковском саду. Там состоится гала-концерт всех участников фестиваля и дефиле оркестров.

Центральным местом празднования 437-летия города станет площадь имени В.В. Куйбышева. Вечером 10 сентября там пройдет концерт «Тебе, любимая Самара». На сцене выступят местные участники Самфеста, сводный духовой фестивальный оркестр и знаменитые эстрадные исполнители. Хедлайнерами мероприятия, помимо группы «Чайф», участие которой ранее анонсировала мэр Елена Лапушкина, станут Дмитрий Колдун и Сергей Войтенко. После концерта в небо над Самарой запустят праздничный салют.

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