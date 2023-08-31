В Самаре помогли найти работу потерявшему руку и глаз бойцу СВО

Мужчина после сильных ранений постепенно возвращается к нормальной жизни / Фото: t.me/geroi_samara

Жена командующего 2-й гвардейской общевойсковой армией, директор фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина рассказала об участнике СВО из Самары. Мужчина потерял кисть и глаз, но это не помешало ему найти работу на «гражданке».

- Максима сильно ранило около полугода назад. Он потерял кисть руки и глаз. Медленными шагами он возвращается к нормальной жизни. Мы рядом и поддерживаем его, - написала супруга самарского генерала в своем телеграм-канале.

Екатерина Колотовкина поделилась, что скоро мужчина выйдет на работу. Он станет сотрудником общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира». Будет помогать тем, кто в этом нуждается.

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