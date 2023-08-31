Россияне стали чаще брать в кредит китайские автомобили

Из-за корректировки цен на рынке авто банки начали увеличивать максимальную сумму кредитов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последнее время структура российского рынка автокредитования заметно изменилась. Ушедшие бренды активно замещают азиатские марки и машины отечественного производства. Сегодня каждый второй новый автомобиль, оформленный в кредит, произведен в КНР.

— Растущий спрос на китайские авто обеспечивает не только фактически отсутствие другого предложения, но и органический рост интереса российских автолюбителей к этим транспортным средствам, — отмечают специалисты ВТБ.

В настоящее время на рынке авто происходит корректировка цен. Людям требуются больше кредитных ресурсов для покупки нужной машины. В связи с этим банки начали увеличивать максимальную сумму автокредитов, к примеру, в ВТБ — до 10 млн рублей.

— Одновременно с увеличением максимально возможной суммы кредита мы расширили срок кредитования (до 7 лет). Это позволяет нам обеспечить приемлемый ежемесячный платеж для заемщиков, — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» Алексей Бочарников.

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