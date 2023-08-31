В Самаре завершается модернизация очистных канализационных сооружений

К сентябрю работы на ГОКС выполнены более чем на 97% / Фото: РКС-Самара

В Самаре к финишному этапу подходит модернизация городских очистных канализационных сооружений (ГОКС). Работы направлены на улучшение стадии доочистки и реконструкцию комплекса биологической очистки сточных вод от биогенных элементов. Об этом сообщили представители «РКС-Самара».

К сентябрю готовность очистных превысила 97%. На объекте уже успели полностью обновить семь аэротенков (резервуары для биологической очистки), еще на двух ведутся различные ремонтные и монтажные работы. На территории очистных сооружений построено здание реагентного хозяйства. Также теперь будет использоваться новая технология на основе засыпки гранулята. Благодаря этому нововведению качество вторичной очистки воды должно значительно улучшиться. На канализационных сетях установлены пункты автоматического контроля (ПАК) сточной воды.

Завершение работ по модернизации даст городу практически новые очистные сооружения, соответствующие современным требованиям и мировым стандартам. По графику работы должны завершиться в октябре 2023 года. Далее реконструкция продолжится по программе «Повышение экологической эффективности ГОКС».

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