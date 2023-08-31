На Тольяттиазоте начали тестировать новое оборудование по автоналиву метанола

В Самарской области осваивают новый метод отгрузки метанола. Ранее его отправляли ж/д транспортом, теперь - с помощью автомобильных цистерн. Планируется, что этот способ позволит увеличить объемы поставок и снизить нагрузку на железную дорогу.

Новый метод отгрузки продукции внедряют на Тольяттиазоте. На предприятии обустроили узел автоналива метанола. Он представляет собой сложную конструкцию с современным оборудованием и многоуровневыми системами защиты. Сейчас там идут пусконаладочные работы.

Пропускная способность пункта составит 72 тысячи тонн метанола в год. Одновременно смогут заполняться два автобойлера по 20-25 тонн. В среднем это займет около двух часов. Предприятие начало тестировать технологию в конце августа. В период пусконаладки заполняют по одному автобойлеру. Готовую продукцию отгружают в дневное время.

- Предприятие постоянно совершенствует технологии производства. Оно минимизирует углеродный след, занимаясь переработкой углекислого газа в метанол. Он очень востребован среди наших клиентов. За счет введения дополнительных логистических маршрутов география клиентов и, соответственно, количество выпускаемой продукции будут увеличены, - прокомментировал главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

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