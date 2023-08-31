Самарские таможенники задержали две фуры с контрафактной одеждой из Казахстана

Инспекторы обнаружили около 20 тонн контрафактных товаров / Фото: Самарская таможня

Самарские таможенники задержали в Оренбургской области две фуры. Машины перевозили почти 20 тонн контрафактных товаров из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Фуры следовали из Казахстана в Набережные Челны. При осмотре инспекторы обнаружили почти 20 тысяч курток, две тысячи пар обуви без маркировки, а также носки с логотипом Adidas с признаками контрафакта, - рассказали в Самарской таможне.

Представители ведомства направили запрос правообладателю товарного знака. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела по статье «Производство, ввод в оборот или продажа товаров, в отношении которых предусмотрены требования по маркировке». Ее санкции предусматривают наложение крупных штрафов и конфискацию нелегальной продукции.

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