Самарец вместо заграницы отправился на обязательные работы за неуплату алиментов

Привлечь алиментщика к ответственности помогли судебные приставы Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самаре местный житель не смог улететь за границу из-за невыплаченных алиментов. Его долг перед ребенком составил 216 тысяч рублей. В суде мужчине назначили наказание в виде 20 часов обязательных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

В отношении мужчины было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы России. Однако должник все равно собирался покинуть страну и пришел на прием к судебному приставу за снятием ограничений. Пристав предупредил мужчину о необходимости погашения долга и мерах принудительного взыскания, но алиментщик от выплаты долга отказался.

В результате в отношении самарца составили протокол за неуплату алиментов. Суд, рассмотрев дело, назначил мужчине наказание в виде 20 часов общественно-полезных работ.

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