В Самаре замглавы департамента управления имуществом попал под санкции ФАС

Антимонопольный орган вынес чиновнику предупреждение / Фото: samara.fas.gov.ru
Заместитель главы департамента управления имуществом Самары попал под санкции ФАС. Его уличили в нарушении закона о торгах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.
По данным ведомства, департамент нарушил сроки оплаты аванса по контракту на покупку жилья для детей-сирот. Договор был заключен в сентябре 2022 году с СЗ «Сервисно-строительная компания». Его подписал замглавы ДУИ по жилищным вопросам.
- Согласно части 1 статьи 107 Закона о контрактной системе, персональную ответственность за данное нарушение несут должностные лица, - отметили в Самарском УФАС.
Учитывая то, что чиновник впервые совершил подобное нарушение, серьезно наказывать его не стали. Антимонопольный орган ограничился предупреждением. А Октябрьский районный суд Самары подтвердил правомерность подобного решения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал