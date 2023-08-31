В Самаре замглавы департамента управления имуществом попал под санкции ФАС

Антимонопольный орган вынес чиновнику предупреждение / Фото: samara.fas.gov.ru

Заместитель главы департамента управления имуществом Самары попал под санкции ФАС. Его уличили в нарушении закона о торгах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления антимонопольного органа.

По данным ведомства, департамент нарушил сроки оплаты аванса по контракту на покупку жилья для детей-сирот. Договор был заключен в сентябре 2022 году с СЗ «Сервисно-строительная компания». Его подписал замглавы ДУИ по жилищным вопросам.

- Согласно части 1 статьи 107 Закона о контрактной системе, персональную ответственность за данное нарушение несут должностные лица, - отметили в Самарском УФАС.

Учитывая то, что чиновник впервые совершил подобное нарушение, серьезно наказывать его не стали. Антимонопольный орган ограничился предупреждением. А Октябрьский районный суд Самары подтвердил правомерность подобного решения.

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