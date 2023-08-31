В Тольятти водитель «Мазды» устроил массовое ДТП

Авария в Центральном районе Тольятти "собрала" Mazda, "Ларгус" и "десятку" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во среду, 30 августа 2023 года, в Центральном районе Тольятти произошло массовое ДТП. На улице Ленина Mazda Demio сначала столкнулась с вазовской легковушкой, а после влетела в Lada Largus. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в 13:25. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 48-летний водитель Mazda Demio. Он, двигаясь по улице Ленина, около дома № 79 при выезде с жилой зоны на главную дорогу не пропустил ВАЗ-21102 и врезался в него. После этого иномарка не смогла остановиться и продолжила движение. В результате она въехала в стоящий автомобиль Lada Largus, за рулем которого находился 33-летний водитель.

В результате происшествия пострадал только сам предполагаемый виновник ДТП. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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