В Самаре экс-менеджер банка проиграл на ставках и погасил долг с карты подруги

Девушка оставила у друга карту, а тот воспользовался ею для погашения долгов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении экс-менеджера банка. Его обвиняют в тайном хищении чужого имущества. Мужчина пользовался кредитной картой подруги, которая оставила ее ему на хранение. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

По данным следствия, обвиняемый в июле 2022 года работал менеджером в одном из банков и для выполнения рабочего плана подговорил свою подругу на оформление на ее имя кредитной карты. 22-летняя девушка согласилась. Оформила карту, она оставила ее на хранение у друга. Как позже выяснилось, мужчина делал ставки на спорт и проигрался. Он решил погасить долг с помощью денег на карте подруги. В общей сложности мужчина похитил более 50 тысяч рублей.

В совершении преступления бывший менеджер банка признался. Отвечая на вопросы следователя, он пояснил, что планировал отыграть необходимую сумму и внести ее на счет кредитной карты. Сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Кража). Причиненный материальный ущерб обвиняемый полностью возместил.

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