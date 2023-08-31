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НовостиСпорт31 августа 2023 11:03

Бабкина, Солдатенкова и Хубулова из «Крыльев» вызвали в сборную России

Три футболиста самарской команды «Крылья Советов» получили вызов в сборную России
Ирина СИНЕГУБОВА
Всего тренерский штаб вызвал 49 футболистов на сентябрьский сбор.

Всего тренерский штаб вызвал 49 футболистов на сентябрьский сбор.

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Троих футболистов самарской команды «Крылья Советов» вызвали в сборную России. Речь идет о Бабкине, Солдатенкове и Хубулове. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— Александр Солдатенков, Сергей Бабкин и Владимир Хубулов получили вызов в сборную России. Учебно-тренировочные сборы национальной команды пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске, — рассказали в «Крыльях».

Для Бабкина и Хубулова это первый вызов в главную команду страны. Также уточняется, что о товарищеских матчах сообщат позже дополнительно. В сборной России по футболу сообщили, что всего тренерский штаб вызвал 49 футболистов на сентябрьский сбор.

Напомним, ранее «Крылья Советов» обыграли «Балтику» в матче 6 тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и потерпели поражение в Грозном с местным «Ахматом», проиграв 1:3.

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