Несколько электричек начнут ходить по-новому в Самарской области с 1 сентября

Часть электричек будет ходить только в будни, часть - по выходным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С пятницы, 1 сентября 2023 года, в Самарской области изменится расписание движения ряда электричек. Корректировки затронут составы, которые курсируют на участках Самара — Курумоч — Жигулевское море и Сызрань-1 — Мирная. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Так, с 1 сентября поезд № 6310/6309 Самара (отпр. 12.31) — Курумоч (приб. 13.59) будет ходить по выходным дням, а поезд Самара (отпр. 13.09) — Курумоч (приб. 14.35) — по рабочим. С 18 сентября поезд № 6336/6335 Курумоч (отпр. 19.57) — Самара (приб. 21.23) будет отменен.

Кроме того, с 1 сентября по рабочим дням будет курсировать электричка № 7552 Сызрань-1 (отпр.09.33) — Мирная (приб.12.27). А поезд № 7554 Сызрань-1 (отпр. 09.33) — Самара (приб. 12.00) будет возить пассажиров только по выходным.

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