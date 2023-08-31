В Самаре «Нива» столкнулась с иномаркой и влетела в бетонный столб

Отечественный автомобиль после ДТП с "Рено" отбросило на бетонный столб Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жесткое ДТП произошло в первой половине дня 31 августа на улице Магистральной в Самаре. В районе рынка «Ракита» столкнулись пятидверная «Нива» и «Рено». Об этом рассказали «КП-Самара» очевидцы происшествия.

Свидетели аварии добавили, что отечественный внедорожник после столкновения отбросило на металлические ограждения и бетонный столб. Автомобиль от жесткого удара сильно смяло. У «Рено» пострадала дверь с водительской стороны.

По предварительным данным, в аварии пострадали только сами автомобили, водителям удалось избежать серьезных травм. Точные причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Все детали случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Автомобилисты не поделили перекресток на улице Магистральной Фото: Наталья АРТЯКОВА

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