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НовостиПроисшествия31 августа 2023 11:14

В Самаре «Нива» столкнулась с иномаркой и влетела в бетонный столб

Легковушка и внедорожник столкнулись около рынка «Ракита» в областной столице
Анастасия ПИГИНА
Отечественный автомобиль после ДТП с "Рено" отбросило на бетонный столб

Отечественный автомобиль после ДТП с "Рено" отбросило на бетонный столб

Фото: Наталья АРТЯКОВА

Жесткое ДТП произошло в первой половине дня 31 августа на улице Магистральной в Самаре. В районе рынка «Ракита» столкнулись пятидверная «Нива» и «Рено». Об этом рассказали «КП-Самара» очевидцы происшествия.

Свидетели аварии добавили, что отечественный внедорожник после столкновения отбросило на металлические ограждения и бетонный столб. Автомобиль от жесткого удара сильно смяло. У «Рено» пострадала дверь с водительской стороны.

По предварительным данным, в аварии пострадали только сами автомобили, водителям удалось избежать серьезных травм. Точные причины и обстоятельства ДТП пока неизвестны. Все детали случившегося предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Автомобилисты не поделили перекресток на улице Магистральной

Автомобилисты не поделили перекресток на улице Магистральной

Фото: Наталья АРТЯКОВА

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