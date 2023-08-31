Мошенники придумали новую схему обмана россиян и их родственников

Люди попадают в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области предупреждают о схеме обмана, основанной на использовании родственных связей. Телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить средства, жертва должна оформить кредит и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный» счет.

После того, как человек переводит средства преступникам, собеседники начинают расспрашивать его о наличии родственников, ведь им тоже якобы может угрожать опасность. Новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек становятся жертвами преступления: переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства.

- Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек попадают в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам, - прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он напомнил главные правила финансовой безопасности: не доверять незнакомцам, предлагающим перевести деньги на «безопасный» счет, никому не сообщать персональные сведения и данные родственников. Если возникли сомнения, стоит позвонить в контактный центр банка и уточнить все ли в порядке.

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