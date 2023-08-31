Сухая трава загорелась в селе Русская Борковка Самарской области

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 31 августа, днем в Ставропольском районе Самарской области произошел пожар. По словам очевидцев, в районе Боровки от поля шел густой черный дым. Как оказалось, там горела сухая трава.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 12:32. В селе Русская Борковка загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила 0,08 га, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В тушении были задействованы четыре единицы техники и 17 человек. Полностью ликвидировать пожар удалось в 13:30. В настоящее время причины пожара неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Напомним, в Самарской области установлен 5-й класс пожарной опасности. Оранжевый уровень опасности объявили в регионе из-за высокого риска лесных пожаров с 29 августа по 4 сентября.

Также в ночь на 30 августа на улице Арцыбушевской горели частный дом № 198, надворные постройки и автомобиль «Ауди». В Промышленном районе Самары спасатели тушили возгорание мусора в гаражах. А в Красноглинском районе Самары ночью 31 августа полыхал деревянный дачный дом.

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