Посещаемость стриминговых платформ выросла на 50%

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. Фото: пресс-служба МегаФона.

В России за год посещаемость стриминговых сервисов увеличилась в 1,5 раза. Растет и количество сервисов: теперь конкуренцию Twitch в этом сегменте составляют китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play. Эксперты МегаФона выяснили, какие возрастные группы чаще всего поддерживают стримеров.

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. За год его российская аудитория выросла на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за прошедший год. Замыкает тройку лидеров VK Plaу. Сервис, запущенный в апреле 2022 года, уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга.

Основное ядро аудитории платформ изменилось. Если в 2022 году абоненты в 17-25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля сократилась до 44,5%. На первое место вырвались миллениалы - возрастная группа от 25 до 35 составила 47%. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля составляет около 8%.

Миллениалы чаще других финансово поддерживают стримеров — они составляют 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры только 35%.

Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru. В целом аудитория российских донатных сервисов за год увеличилась втрое.