Самарский университет вновь попал в число лучших вузов страны

Самарский университет вошел в интервальную группу 1001-1100 глобального рейтинга и в группу 42-48 среди российских вузов

Стали известны результаты седьмого Московского международного рейтинга «Три миссии университета». В 2023 году число вузов в данном исследовании увеличилось на 200. В топ-2000 вошли университеты из 112 стран мира, в том числе 154 российских. От Самарской области в нем представлены четыре университета.

Среди российских вузов в топ-100 попали только три университета: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПБГУ и МФТИ. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева занял место в интервальной группе 1001-1100 глобального рейтинга и вошел в группу 42-48 среди российских вузов.

Важно отметить, что в новом рейтинге представлены университеты всех федеральных округов России, более чем из половины регионов.

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