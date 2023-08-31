Самарский офтальмолог рассказала, как не допустить нарушения зрения у школьника

Врач советует ограничить зрительные нагрузки ребенка, установив график работы за компьютером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующая детским отделением областной офтальмологической больницы им. Ерошевского Елена Смирницкая дала родителям советы, чтобы не допустить нарушения зрения у школьника.

В первую очередь, нужно правильно организовать рабочее место ребенка. Оно должно быть светлое и находиться у окна. Важно поставить слева настольную лампу с непрозрачным колпаком. При этом глаза ребенка должны оставаться в тени.

Рекомендуется следить, как школьник читает. Так, учебник или тетрадь должны находиться на расстоянии не менее чем в 30-35 см от глаз. Нельзя разрешать ребенку читать лежа и в транспорте. Во время выполнения домашних заданий рекомендуется через каждые 30 минут делать перерыв.

Врач советует ограничить зрительные нагрузки ребенка, установив график работы за компьютером. После 40 минут за монитором надо делать перерыв, выполнять легкие упражнения для глаз.

Также нужно обогатить рацион ребенка витаминами, позаботиться о его здоровом сне, прогулках на свежем воздухе, занятиях спортом и проходить ежегодный профилактический осмотр у офтальмолога.

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