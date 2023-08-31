Работодателей Самарской области пригласили рассказать о кадровых потребностях

Поучаствовать и высказать свое мнение могут все представители организаций и предприятий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство труда и социальной защиты РФ решило опросить работодателей, чтобы определить их потребности в профессиональных кадрах на 2026 и 2029 годы. Работодателей Самарской области тоже пригласили присоединиться к опросу.

Рассказать о кадровых потребностях можно по 15 сентября 2023 года. Опрос проводится на цифровой платформе ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Для его прохождения нужно заполнить опросные формы.

Поучаствовать и высказать свое мнение могут все представители организаций и предприятий. Отмечается, чем больше работодателей примут участие в опросе, тем более точную картину кадровых потребностей удастся получить. Исходя из этого будет легче найти специалистов для эффективной работы предприятия.

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