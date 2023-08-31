Пропавшего 15-летнего подростка из Тольятти нашли в Самаре

Полицейские доставят молодого человека законным представителям. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области нашли без вести пропавшего 15-летнего жителя Тольятти. Подросток находился в областном центре. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Было установлено предполагаемое местонахождение подростка. Он был в одном из многоквартирных домов Самары. Противоправных действий в отношении него не совершали, — рассказали правоохранители.

Полицейские доставят молодого человека законным представителям, а инспекторы ПДН проведут с ним и его близкими работу, чтобы в дальнейшем подобного не происходило. Напомним, о пропаже 15-летнего тольяттинца стало известно 25 августа этого года. Парень ушел из дома и в назначенное время не вернулся.

Для розыска задействовали личный состав территориального органа внутренних дел. Сотрудники проверяли нежилые помещения, места концентрации молодежи, просматривали записи камер видеонаблюдения и опрашивали людей из круга общения подростка.

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