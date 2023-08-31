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НовостиПроисшествия31 августа 2023 13:41

В Самаре встали трамваи и образовалась пробка на ул. Ленинградской из-за ДТП

Две легковушки столкнулись на трамвайных путях и собрали пробку в Самаре 31 августа [видео]
Ирина СИНЕГУБОВА
Транспортные средства перегораживают проезд общественному транспорту. Фото: "ЧП Самара"

Транспортные средства перегораживают проезд общественному транспорту. Фото: "ЧП Самара"

В четверг, 31 августа 2023 года, вечером в Самарском районе областного центра произошло ДТП на трамвайных путях. В результате этого движение трамваев остановлено. Об этом сообщают очевидцы в городских пабликах.

— Из-за аварии сейчас образовалась пробка на улице Ленинградской, выбирайте иные маршруты, — предупредили самарцев.

Судя по видео, одна легковушка «догнала» вторую прямо во время проезда трамвайных путей. В настоящий момент транспортные средства находятся на них и перегораживают проезд общественному транспорту.

Сотрудники полиции выясняют все подробности, им предстоит установить обстоятельства произошедшего. ДТП уже собрало пробку не только из трамваев, но и из автомобилей. Когда транспортные средства, попавшие в аварию, освободят проезд, пока неизвестно.