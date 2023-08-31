Получить нецелевой кредит под залог недвижимости стало проще

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нецелевой кредит — это удобный способ получить нужную сумму наличными на любые цели: банк не будет проверять, на что потрачены средства. При этом заемщик остается собственником залоговой недвижимости и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Теперь «Нецелевой кредит под залог недвижимости» в Сберабнке, через сервис Домклик, можно получить, не предоставляя отчета об оценке. Банк самостоятельно оценит недвижимость, которая служит залогом по кредиту - квартиру, жилой дом, апартаменты, земельный участок или гараж. Кредит выдается на срок от одного года до 20 лет. Максимальная сумма — 20 млн рублей, минимальная — 300 тысяч. Первоначальный взнос не нужен. Ранее отчет был обязательным, теперь клиент экономит до четырех дней на его изготовление и в среднем до 5000 рублей за услугу.

Получить кредит под залог недвижимости также можно без подтверждения дохода и занятости. В том числе это могут сделать индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и иные лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с числом работников до 30 человек. Кредит также доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам фермерского хозяйства.