В Самаре планируют закончить ремонт 18 теплосетей до середины сентября

У новых труб повышенная прочность и герметичность, есть система оперативного диспетчерского контроля. Фото: администрация Самары

До середины сентября 2023 года в Самаре подрядчики ресурсоснабжающей организации должны закончить ремонт и модернизацию всех 18 теплосетевых объектов. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас из 18 основных объектов, где перекладывают теплотрассы, на 15 участках все монтажные схемы уже собраны. Процесс продолжается только на улицах Губанова, Каховской и в районе перекрестка улицы 9 Мая и переулка Карякина. Монтажные схемы там будут готовы до 5 сентября.

У новых труб повышенная прочность и герметичность, есть система оперативного диспетчерского контроля. В мэрии отметили, что все проблемные вопросы и замечания в адрес подрядчиков урегулировали.

А на Волжском проспекте готовность объекта уже превысила 90%. Согласно графику с объекта должны «уйти» 15 сентября. Однако исполнители рассчитывают закончить все работы уже 8 сентября, в том числе привести в порядок проезжую часть и обеспечить проезд автотранспорта в обычном режиме.

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