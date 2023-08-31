Самарский завод слоистых пластиков расширит производство в промпарке

Для строительства новых корпусов завода дополнительно выделят около гектара земли. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самарский завод слоистых пластиков расширит производственные мощности в промпарке «Преображенка». Сейчас предприятие проходит процедуру получения статуса резидента инвестплощадки. Это позволит подключиться к сетям пропарка, использовать возможности и преференции, предусмотренные для инвесторов.

— Мы рады, что самарские предприятия развиваются, занимают рынок, выпускают конкурентную продукцию и создают рабочие места. Со своей стороны мы готовы оказывать всестороннюю поддержку и содействие для быстрой реализации планов, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для строительства новых корпусов завода дополнительно выделят около гектара земли. Министр отметил, что завод выпускает востребованную продукцию, связанную с импортозамещением пластиков для самых разных сфер.

Региональный завод занимает примерно 50% российского рынка в производстве методом CPL. Конкуренцию ему составляет лишь одна российская компания. А в сегменте пластика производимого методом HPL в России сегодня присутствует три основных игрока, в том числе самарское предприятие.

В 2024 году планируется реализация еще одного инвестпроекта – создание еще одного производства пластиков методом циклического прессования. Компания уже активно работает со сферами здравоохранения, судостроения и вагоностроения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал