Самара приняла часть рейсов из-за угроз безопасности полетов у Москвы

45 гражданских воздушных судов были направлены на запасные аэропорты, в том числе в Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 31 августа 2023 года, самарскому аэропорту пришлось принять часть московских рейсов из-за временных ограничений полетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает Росавиация.

— В целях обеспечения безопасности полетов 45 гражданских воздушных судов были направлены на запасные аэропорты, в том числе в Самару, — говорится в сообщении.

Помимо Самары, в качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербурга, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. С 10:00 аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, режим ограничения полетов сняли.

В Росавиации отметили, что после этого пассажиров перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения. В период временного ограничения, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

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