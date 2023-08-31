Подготовку к 175-летию Самарской губернии обсудили на заседании 31 августа

Глава региона обратил внимание, что важно учесть инициативы жителей при подготовке юбилейных мероприятий. Фото: Дмитрия Бурлакова

В четверг, 31 августа, глава региона Дмитрий Азаров провел заседание совета по межнациональным отношениям при губернаторе Самарской области. На нем обсуждалась подготовка к 175-летию Самарской губернии, которое будет отмечаться в январе 2026 года. Губернатор подчеркнул, что уже сегодня важно начать подготовку к этому значимому событию и определить направления работы.

— Это знаменательный юбилей. Мы сегодня должны строить планы, чтобы отметить его с любовью и гордостью за родную землю. Считаю, что стержнем этого праздника должна стать идея единения народов, проживающих на самарской земле, и неотделимости их судьбы от судьбы нашей Родины, — сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил, что обсуждение этого вопроса важно именно сейчас, ведь братское отношение между народами, населяющими нашу страну и Самарскую область, – залог единства и консолидации всего общества.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина предложила до 1 ноября создать организационный комитет, а до 1 марта 2024-го сформировать план основных мероприятий. Губернатор поддержал инициативу по формированию оргкомитета до 1 ноября и поручил сформировать его состав ко Дню народного единства.

А вот подготовить план основных мероприятий Дмитрий Азаров поручил не к 1 марта, а к 1 декабря 2023 года, чтобы синхронизировать процессы формирования бюджета региона с учетом подготовки юбилейных мероприятий.

Также глава региона обратил внимание, что важно учесть инициативы жителей при подготовке юбилейных мероприятий. Например, он предложил рассмотреть возможность дополнить положение по программе «Содействие», чтобы инициативы людей получили дополнительное внимание. Дмитрий Азаров отметил, что ряд мероприятий нужно проводить, уже начиная с 2024 года.

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