В Самаре Константин Головкин и Алексей Солоницын стали почетными гражданами

Теперь в областной столице всего 70 почетных граждан. Фото: городская дума Самары

В Самаре объявили новых почетных граждан. Ими стали Константин Головкин и Алексей Солоницын. Об этом стало известно во время 48-го заседания городской думы Самары и профильных комитетов 31 августа 2023 года.

— Хочу поздравить всех нас – жителей региональной столицы с тем, что сегодня решением думы утверждены почетные граждане Самары. Теперь у нас их 70, — сказал председатель самарской думы Алексей Дегтев.

Так, почетного звания посмертно удостоился самарский купец, меценат, художник, археолог, краевед Константин Головкин. Также новым почетным гражданином стал русский писатель и кинодраматург Алексей Солоницын.

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