Пассажир «Гранты» погиб в ДТП на Южном шоссе Тольятти 31 августа

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной аварии.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 31 августа 2023 года, в городе Тольятти Самарской области произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб один человек, а весь перед машины разворотило.
— Около трех часов дня в районе дома № 15 по Южному шоссе произошла авария, в которой погиб пассажир автомобиля «Лада Гранта», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место дорожно-транспортного происшествия, где опрашивали очевидцев и выясняли все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной аварии и есть ли пострадавшие.
Также отмечается, что на месте аварии работает следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.
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