Новое граффити появилось в Самаре в честь 90-летия Ленинского района

Для создания нового мурала он использовал 15 оттенков краски. Фото: самарский филиал «Т Плюс»

В Самаре появилось новое граффити в стиле абстракционизма рядом с домом № 12 по улице Маяковского. Мурал создали в честь 90-летия Ленинского района. Об этом сообщает самарский филиал «Т Плюс».

— Энергокомпания поддерживает талантливых уличных художников и инициирует создание самобытных работ в городе. К юбилею района мы постарались порадовать горожан ярким муралом, — говорится в сообщении.

Автором арт-объекта стал художник Денис Тачез. Для создания нового мурала он использовал 15 оттенков краски. Художнику потребовалось чуть больше недели на изготовление трафаретов и нанесение.

Напомним, ранее различные авторские граффити украсили стену Самарской ГРЭС, павильоны тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

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