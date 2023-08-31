Самарская область и фонд «Круг добра» начнут сотрудничать официально

За время существования организации было одобрено 253 заявки из Самарской области на предоставление лекарств детям. Фото: Дмитрий Бурлаков

В четверг, 31 августа, во время рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем фонда «Круг добра» Александром Ткаченко. Речь шла о сотрудничестве и оказании дорогостоящей помощи юным жителям региона.

За время существования организации было одобрено 253 заявки из Самарской области на предоставление лекарств детям. Глава региона поблагодарил за помощь детям и отметил, что это святая миссия. Руководитель фонда помощи тяжело больным детям предложил Дмитрию Азарову заключить соглашение о сотрудничестве – губернатор поддержал.

— Сейчас взаимодействие идет в рамках регламента. Двустороннее соглашение позволит прописать все детали, что в результате скажется на эффективности нашего взаимодействия. Это очень важная инициатива, — отметил руководитель области.

Губернатор пригласил Александра Ткаченко в Самарскую область для подписания документа. Помимо этого, во время встречи Дмитрий Азаров попросил оказать содействии в помощи двум маленьким девочкам из Самарской области, которым дорогостоящие лекарства позволят не прерывать лечение. Председатель фонда выразил готовность оказать необходимую помощь по обеспечению детей лекарствами.

Также Дмитрий Азаров откликнулся на предложение присоединиться к всероссийской акции и заехать к детям, которые лежат в больницах и не смогут начать новый учебный год в школах. Губернатор заверил, что образовательный процесс будет организован в лечебных учреждениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал