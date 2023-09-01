ДТП со сгоревшими машинами произошло из-за «ГАЗа», пролетевшего на красный

На регулируемом перекрестке водитель «ГАЗа» проехал на красный сигнал светофора. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 31 августа поздним вечером произошло ДТП, в результате которого загорелись столкнувшиеся «Жигули» и «Газель», а также погиб мужчина. Появились новые подробности произошедшего.

— В 20:10 37-летний водитель «ГАЗ-3302» ехал по Обводному шоссе в сторону Санчелеевского шоссе. На регулируемом перекрестке он проехал на красный сигнал светофора и врезался в «ВАЗ-21074», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

46-летний водитель отечественной легковушки двигался по Обводному шоссе и поворачивал налево на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. После столкновения транспортные средства загорелись. В 20:45 удалось ликвидировать загорание. В тушении участвовали девять чел и две АЦ, а также восемь человек и два автомобиля спасателей.

К сожалению, водитель машины «ВАЗ-21074» погиб на месте ДТП. С места происшествия в медучреждение доставили водителя автомашины «ГАЗ», врачи назначили ему амбулаторное лечение. По данным полицейских, с августа 2022 мужчина четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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