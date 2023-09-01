Самарский психиатр рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Все члены семьи должны проявлять положительное отношение к новому статусу ребенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный детский психиатр минздрава Самарской области Светлана Карпухина дала родителям советы, как помочь первокласснику адаптироваться к новому этапу жизни.

— При поступлении в школу первоклассник попадает в совершенно иные условия жизни. Ему важно установить контакт с учителем, понять круг своих обязанностей, научиться следовать школьным требованиям и владеть необходимыми учебными умениями и навыками, — сказала врач-психиатр.

Карпухина отметила, что особенное внимание надо уделить установлению добрых отношений с одноклассниками. В норме адаптация первоклассника к школе происходит в течение 2-3 недель. Затруднить этот процесс могут индивидуальные особенности ребенка, несоответствующий уровень готовности к школе, не полностью развитые социальные навыки.

Чтобы помочь своему ребенку легко пройти адаптационный период, родителям важно для начала создать комфортные условия жизни маленького ученика. Так, режим дня должен быть сформирован щадящим образом, постепенно переходя от менее напряженного распорядка к обычному повседневному.

Также мамам и папам стоит организовать активный досуг и отдых во внеурочное время. Все члены семьи должны проявлять положительное отношение к новому статусу ребенка как ученика, поддерживать его взрослость и самостоятельность.

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