Житель Самарской области убежал из магазина с похищенной водкой, бросив лимонад

Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на пять месяцев. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Весной 2023 года в городе Новокуйбышевск Самарской области администратор сетевого магазина сообщила о попытке грабежа. Мужчина решил похитить бутылку водки со стеллажа и две бутылки лимонада из холодильника.

— Он спрятал напитки под куртку и попытался покинуть магазин. На выходе его остановили работники и потребовали оплатить или вернуть похищенный товар. Тогда мужчина выбросил лимонад и убежал со спиртным, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, это был постоянный покупатель магазина. Сотрудники Росгвардии обнаружили его на одной из ближайших улиц и передали полицейским. Ранее судимый за имущественное преступление мужчина признал вину и полностью возместил ущерб торговой организации.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Суд назначил мужчине наказание в виде исправительных работ на пять месяцев.

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