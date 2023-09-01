Поволжская агропромышленная выставка пройдет в Самарской области 2-3 августа

Организаторы готовят для участников и гостей много приятных сюрпризов. Фото: администрация Кинеля

В выходные, 2 и 3 сентября, в Усть-Кинельском пройдет юбилейная Поволжская агропромышленная выставка. Она состоится на площадке ФГБУ «Поволжская машиноиспытательная станция». Об этом сообщили в администрации Кинеля.

На 25-й юбилейной Поволжской выставке соберутся сильнейшие производители продукции АПК Поволжья. Организатором мероприятия выступает правительство Самарской области при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

На выставке представят все лучшее, что есть в агропромышленном комплексе региона. В выставочной экспозиции ежегодно участвуют более 500 предприятий и организаций АПК из более чем 20 регионов России и дружественных стран.

Ежегодная сельскохозяйственная выставка является площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста АПК. Организаторы готовят для участников и гостей много приятных сюрпризов.

Ознакомиться со схемами размещения тематических площадок и пройти онлайн регистрацию можно на сайте выставки.

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