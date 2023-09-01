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НовостиОбщество1 сентября 2023 6:46

В Красноглинском районе Самары 1 сентября вышли на линию новые автобусы

Горожане заметили новый транспорт на маршрутах №№ 1, 50 и 51
Анастасия ФИЛАТОВА
Новые автобусы - низкопольные трехдверные МАЗы с "горбом" на крыше

Новые автобусы - низкопольные трехдверные МАЗы с "горбом" на крыше

Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В пятницу, 1 сентября 2023 года, наступило долгожданное для жителей Красноглинского района Самары событие. На маршруты №№ 1, 50 и 51 вышли новые автобусы. Пассажиры едва ли не аплодисментами встречали их на остановках.

Новый транспорт — трехдверные низкопольные автобусы марки МАЗ-203. Отличие от предыдущих моделей — «горб» на крыше. Там хранятся газовые баллоны. Вместимость — до 100 пассажиров.

Самарцы уже успели оценить новые автобусы. Они рады, что на линию вышла дополнительная техника. Однако, несмотря не усиление, салоны все равно оказались забиты людьми. Возможно, все дело в начале нового учебного года.

К слову, в новых автобусах пассажиры заметили валидаторы для бесконтантной оплаты проезда. Однако они пока не работают. Приборы отличаются от тех, что установлены в трамваях. Они меньше и выполнены в синем цвете.

Автобусы оснастили синими валидаторами, но пока они не работают

Автобусы оснастили синими валидаторами, но пока они не работают

Фото: СОЦСЕТИ

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