«Лада Веста» врезалась в служебный автомобиль полиции в Самаре

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 1 сентября, ранним утром в Самаре «Лада Веста» врезалась в служебный автомобиль полицейских. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— В 05:40 45-летний водитель отечественной легковушки ехал по улице Мориса Тореза в сторону улицы Мяги. При перестроении не уступил дорогу другому транспортному средству, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате «Лада Веста» столкнулась со служебным автомобилем «Нива» сотрудников полиции. По данным полицейских, водитель нарушил пункт 8.4 ПДД, он должен был при перестроении уступить дорогу автомобилю, движущемуся попутно без изменения направления движения.

Отмечается, что в данном ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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