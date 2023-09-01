Глава Самары Елена Лапушкина поздравила горожан с Днем знаний

Елена Лапушкина выразила слова признательности педагогам Фото: администрация Самары

В пятницу, 1 сентября 2023 года, Самара, как и все города России, отмечает День знаний. Сегодня начался новый учебный год для тысяч школьников и студентов. С этим знаменательным событием юных жителей города и их родителей поздравила мэр Елена Лапушкина.

– Дорогие школьники, студенты, учителя и родители! Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Старт учебного года – это новый этап взросления и развития. Но особенно интересным он станет для первоклассников. Пусть школьные годы станут для них незабываемыми! – сказала глава Самары.

Елена Лапушкина пожелала школьникам и студентам крепкого здоровья, творческих побед и благополучия. Также она пожелала удачи в новом учебном году всем родителям учащихся, ведь от их поддержки во многом зависит успех каждого ребенка. Кроме того, мэр выразила слова признательности педагогам, на которых лежит большая ответственность по воспитанию подрастающего поколения.

Напомним, сегодня в школы Самары пошли 126 тысяч ребят. Около 15 тысяч из них – впервые сели за парты.

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