В Самаре игромана задержали в компьютерном клубе при оплате чужой картой

Парень вернул все потраченные деньги владелице карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары у 39-летней местной жительницы пропала банковская карта. Позже с нее списалось около трех тысяч рублей. Как выяснилось, карту женщина обронила возле одного из домов на улице Волгина.

— Судя по выписке, пропажей расплачивались в магазине, в кафе и компьютерном клубе в Советском районе. Полицейские опросили персонал заведений и нашли виновника, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Им оказался 23-летний житель Отрадного, который ранее был судим. Парня задержали, когда он еще раз пришел в компьютерный клуб. Молодой человек признался, что нашел карту на улице и решил попробовать расплатиться ею в ближайшем кафе.

После удачного списания он продолжил оплачивать покупки и пополнять баланс своей учетной записи в компьютерном клубе. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Парень вернул все потраченные деньги владелице карты.

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