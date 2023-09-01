В Самаре начали судить нефтевора за взятку экс-сотрудникам ФСБ

Мужчина хотел получить покровительство силовиков за крупную взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался суд над мужчиной, которого обвиняют в передаче взяток бывшим сотрудникам ФСБ. Дело рассматривает Самарский районный суд.

По версии следствия, мужчина занимался хищением нефти. Чтобы его не привлекли за незаконную деятельность, решил подкупить силовиков. Как пишет Волга Ньюс, в апреле 2021 года обвиняемый обратился к сотруднику ГИБДД и попросил помочь с получением покровительства за 1 млн рублей. Тот согласился. Далее полицейский связался со знакомым чекистом и попросил об услуге. Силовик ответил согласием и вовлек своего коллегу.

Передача 1 млн рублей состоялась в мае 2021 года около одного из зданий на улице Ленинградской в Самаре. Обвиняемый передал деньги сотруднику ГИБДД, который далее должен был их отдать представителям ФСБ. На суде один из силовиков заявил, что знаком с подсудимым, но никакие взятки от него не получал.

В настоящее время суд продолжает рассматривать дело.

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