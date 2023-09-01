В Самаре обсудили сохранение межнационального мира и согласия в регионе

В регионе предложили организовать мониторинг провокационных публикаций, которые разжигают межнациональную рознь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 31 августа, на заседании совета по межнациональным отношениям при губернаторе Самарской области обсудили тему сохранения межнационального мира и согласия на территории региона.

Сейчас специалисты характеризуют состояние межнациональных отношений в регионе как стабильное, для этноконфессиональной ситуации характерен низкий уровень напряженности. На заседании обсуждалась и работа с молодежью по распространению экстремистской идеологии.

Также была обозначена проблема преднамеренного разжигания в социальных сетях темы межнациональных конфликтов. Речь идет о «раскручивании» информации о том, что какие-то преступления, якобы, произошли именно на межнациональной почве, хотя на самом деле никакой национальной подоплеки там не было. Глава региона отметил, что такое искусственное раздувание конфликтов играет на руку врагу, чем он активно и пользуется.

— Иностранные государства, наши недруги пытаются внести раскол, в том числе спекулируя на конкретных, иногда и криминальных ситуациях. Тут же они раздуваются и преподносятся, что чуть ли на межнациональной ненависти произошли, что абсолютно не соответствует действительности – мониторинг федерального агентства по делам национальности это подтверждает. Мы этому должны противостоять, — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров попросил это четко и жестко сформулировать в итоговом решении заседания совета, которое будет оформлено протоколом. Член Общественной палаты региона Ширван Керимов предложил организовать мониторинг провокационных публикаций, которые разжигают межнациональную рознь, и в дальнейшем принимать меры. Глава региона поддержал это предложение и отметил, что мониторинг можно проводить с помощью правоохранительных органов и привлекая общественность.

— Считаю эту работу крайне важной и необходимой. Такой мониторинг надо сделать. По итогам совета надо подготовить поручение нашим коллегам из правоохранительных органов и сформировать предложения по организации общественного мониторинга, — заявил Дмитрий Азаров.

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