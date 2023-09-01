Геннадий Котельников поздравил жителей Самарской области с Днем знаний

Спикер губдуиы пожелал школьникам и студентам успехов и новых достижений в учебе

1 сентября дает старт новому этапу в сфере образования и науки. Только в Самаре в новом учебном году школы примут свыше 14 тысяч первоклассников.

Система образования Самарской области – одна из лучших в стране и по общему рейтингу, и по уровню функциональной грамотности. Строятся новые школы, обновляется материально-техническая база учебных заведений, оказывается материальная поддержка молодым педагогам, талантливым ребятам.

Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов региона Геннадий Котельников традиционно поздравил школьников, студентов, их родителей, а также учителей, педагогов, преподавателей высшей школы с новым учебным годом.

В поздравлении говорится, что образование, вузы и наука всегда были и остаются одними из главных приоритетов государственной политики, потому что они определяют социально-экономический потенциал региона, его способность к инновационному развитию.

- От всей души желаю, чтобы новый учебный год стал для всех вас годом реализации самых интересных планов и важных начинаний. Руководству и всему преподавательскому составу школ, высших и средних учебных заведений – больших успехов в подготовке востребованных специалистов! Школьникам и студентам – новых достижений в учебе! – напутствовал спикер областного парламента.

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