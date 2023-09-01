Среди самарцев больший профессиональный рост отмечают учителя и маркетологи

65% маркетологов и 62% учителей отмечают положительное влияние нынешней работы на профессиональный рост Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре провели опрос среди представителей 25 профессиональных групп. Они рассказали, что работа оказывает или положительное, или негативное влияние на их профессиональное развитие. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Так, почти 65% маркетологов и 62% учителей отмечают положительное влияние нынешней работы на профессиональный рост. Развитие в профессиональном плане замечают и большинство дизайнеров и медсестер (61%). Среди врачей таких больше половины – 54%. Программисты в отличие от системных администраторов чаще видят прогресс в работе, 50% против 46% соответственно. Однако представители некоторых профессий наоборот говорят о негативном влиянии их текущей работы. Чаще всего о профессиональном застое упоминают бухгалтеры (47%), секретари (40%) и клиентские менеджеры (39%).

В целом по рынку труда в Самаре 47% горожан отмечают, что работа дает им профессиональное развитие. Почти 30% не замечают прогресса, но и не теряют навыки. Всего 8% заявили о негативном влиянии их текущей работы на профессиональный рост.