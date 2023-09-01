Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре проведет автограф-сессию в Самаре

Болельщики смогут получить автограф Бенхамина Гарре и сделать с ним фото на память Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре встретится с болельщиками. Он проведет автограф- и фотосессию перед игрой с «Факелом» в субботу, 2 сентября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

– Бенхамин Гарре проведет автограф-сессию 2 сентября на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Гейт 3. Начало в 17:00 – за полтора часа до матча с «Факелом», – отметили в «КС».

Напомним, матч седьмого тура РПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом» состоится в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Отметим, хозяева площадки сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости – 14-е.

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