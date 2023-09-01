В Самаре подадут дополнительный транспорт после матча Крыльев Советов 2 сентября

В Самаре в день матча "Крылья Советов" - "Факел" усилят работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 2 сентября 2023 года, в 18:30 на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч седьмого тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом». В этот день в городе усилят работу общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Так, после окончания матча болельщики смогут уехать домой на трамваях № 11 и 12. Составы будут ждать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена». Кроме того, подадут дополнительные автобусы. Маршруты №№ 1, 34, 41 и 67 – на остановку «Ул. Алма-Атинская» (поедут в сторону проспекта Кирова), маршруты №№ 1 и 67 – на остановку «Ул. Дальняя» (поедут в микрорайон Крутые Ключи, поселки Мехзавод, Управленческий и Красная Глинка).

По данным департамента транспорта Самары, в день матча движение около стадиона «Солидарность Арена» перекрывать не планируется. Так что автомобилисты смогут свободно ездить по дорогам в районе спортобъекта.

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