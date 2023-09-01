В Тольятти 78-летний пенсионер на «Ладе» сбил мотоциклиста

С места происшествия госпитализировали водителя байка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 31 августа 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с пострадавшим. Мотоциклиста на Kawasaki Ninja сбил пенсионер на LADA Kalina, разворачивающийся вне перекреста. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 14:00 в районе д. 72 на ул. 70 лет Октября в Автограде. 78-летний водитель, решил повернуть налево вне перекрестка, но не убедился в безопасности маневра. В итоге пенсионер врезался в проезжающий мимо мотоцикл Kawasaki Ninja, которым управлял 35-летний мужчина.

С места происшествия госпитализировали водителя байка. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.