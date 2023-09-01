В Самарской области предпринимателя оштрафовали за нетрудоустроенного продавца

За свою работу продавец получал деньги в зависимости от полученной выручки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области к административной ответственности привлекли индивидуального предпринимателя, который не заключил трудовой договор с работником.

— В июле 2023 года в селе Кротовка в ходе проверки выявили нарушения в магазине, где продавец целый месяц работал без заключенного трудового договора и продавал продукты питания местным жителям, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

За свою работу продавец получал деньги в зависимости от полученной выручки. В результате в отношении индивидуального предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.

Его направили для рассмотрения и принятия решения в Государственную инспекцию труда региона. По результатам рассмотрения владельца магазина оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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