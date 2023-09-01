В ряде школ Тольятти в День знаний открылись инженерно-технические классы

Инженерно-технические классы открыли в школах Комсомольского района / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В пятницу, 1 сентября 2023 года, в ряде школ Тольятти при поддержке местного химпредприятия открылись инженерно-технические классы. Шесть учебных заведений города получили в подарок более 1100 «ТОАЗбук». Это учебные пособия для первоклассников, которые в игровой форме познакомят ребят с химией и производственной деятельностью завода.

Классы с углубленным изучением химии, физики и математики уже несколько лет действуют в гимназии № 35 и в школе № 41 Автозаводского района. Эти учебные заведения являются частью проекта химпредприятия по непрерывному обучению «Школа – суз/вуз – предприятие». Программа уже доказала свою эффективность. Поэтому было решено открыть инженерно-технические классы и в Комсомольском районе. Так, за лето в кабинетах лицея № 60 и кадетской школы № 55 провели капитальный ремонт. Их оснастили мебелью и специальным оборудованием, в том числе интерактивными досками.

Позаботилось предприятие и о детях своих сотрудников, которые пошли в этом году в первый класс. Для них организовали праздник в ДК «Тольяттиазот» – устроили тематический спектакль и интерактивную развлекательную программу. Кроме того, каждому первокласснику вручили подарок со школьными принадлежностями.

– Мы оказываем помощь образовательным учреждениям Тольятти на постоянной основе. Это одна из важнейших составляющих социальной политики предприятия. С помощью различных проектов мы вовлекаем школьников в мир химии и даем возможность реализоваться в любимой сфере, – отметил заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

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