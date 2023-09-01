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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:04

Беседка появилась в обновленном дворе на улице Высоцкого в Самаре

В Самаре завершилось благоустройство двора на улице Высоцкого, 4
Ирина СИНЕГУБОВА
Жители участвовали в создании дизайн-проекта и контролировали работы подрядной организации.

Жители участвовали в создании дизайн-проекта и контролировали работы подрядной организации.

Фото: администрация Самары

В Самарском районе областного центра завершилось благоустройство двора на улице Высоцкого, 4 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там уже прошла приемка работ.

— На территории появилось детское и спортивное оборудование на безопасном прорезиненном покрытии, уютная беседка для отдыха жителей, дополнительные скамейки. Оставшаяся часть двора заасфальтирована, — рассказали в городской администрации.

Во дворе разместили уютную беседку для отдыха жителей

Во дворе разместили уютную беседку для отдыха жителей

Фото: администрация Самары

Жители участвовали в создании дизайн-проекта и контролировали работы подрядной организации. Раньше на территории были старые постройки с погребами, а асфальта практически не было.

Сейчас в районе стопроцентная готовность во всех дворах, которые благоустраивались по программе «Формирование комфортной городской среды». Изначально планировали обновить пять дворов, но удалось сэкономить средства и для шестого.

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