В Самарской области на трассе перевернулся водитель без прав на ВАЗ-21110

В пути водитель не справился с управлением и перевернулся на дороге. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 31 августа 2023 года, в Приволжском районе Самарской области перевернулся ВАЗ-21110, которым управлял водитель без прав. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в 00:45. По предварительным данным полицейских, авария произошла на 49,5 км автодороги «Осинки - Приволжье». 39-летний водитель без прав двигался на ВАЗ-21110 с номерами Ярославской области со стороны Самары в направлении села Приволжья. В пути он не справился с управлением и перевернулся на дороге.

В результате ДТП пострадал только водитель отечественной легковушки. Его доставили в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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