В Самаре на ж/д вокзале нашли потерявшегося парня из Башкирии

Неравнодушные люди в Самаре купили парню билет на поезд до Уфы / Фото: vk.com/artus_kumertau

В Самаре неравнодушные люди помогли молодому человеку из Башкирии, который не мог вернуться домой. Парня с особенностями здоровья нашли на железнодорожном вокзале. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «ARTUS».

По предварительным данным, у молодого человека украли все деньги. А связаться с родственниками он не мог. При этом парень очень хотел попасть домой. О случившемся стало известно волонтерам поискового отряда, пишет «КП-Уфа». Они решили найти родственников «найденыша». Как выяснилось, он родом из небольшого села Кугарчинского района Башкирии.

Волонтеры доехали на населенного пункта и разыскали одного из родственников парня. Мужчина рассказал, что неравнодушные люди в Самаре купили молодому человеку билет на поезд до Уфы. В настоящее время он находится под присмотром в хостеле. С ним все хорошо. Сегодня его должны забрать домой.

Волонтеры поблагодарили людей, которые обратили внимание на растерянного парня и обратились за помощью. Они добавили, что останутся на связи с родственниками, пока молодой человек не доберется до дома.

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